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Orman yangını

1 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Karlısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 6 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Orman yangını

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:27 Kaynak: AA
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