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Orman yangını

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Çökek Yayla yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Orman yangını

Orman İşletme Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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