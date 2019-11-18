Orman yangını
6 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:16 Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çökek Yayla yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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