Orman yangını - Son Dakika

Orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nin Çayüstü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, Adana Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden yaklaşık 25 arazöz ve yangınla mücadele personeli sevk edildi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle giderek büyüyen yangına olay yerine gelen orman ekipleri müdahale ediyor. Jandarma ekipleri de yangın yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Söz konusu alanın geçen yıllarda da yangın nedeniyle tahrip olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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