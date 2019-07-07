Orman yangını (2)
16 dakika önce
İzmir'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:27 Kaynak: AA
'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Alınan bilgiye göre, Seferihisar
ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısımında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zeytinlik
ve makilik alanın etkilendiği yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 35 arazöz ile 5 dozerle müdahale ediliyor.
Yangının rüzgar nedeniyle henüz kontro
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