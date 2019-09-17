Son Dakika Haberleri: Orman yangını (2)
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Orman yangını (2)

35 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gebiz Mahallesi'nde bir tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana ve makilik alana sıçradı.

Yakınında seraların bulunduğu yangına, 8 helikopter, 20 arazöz ve 120 işçiyle müdahale edildi.

13 hektarlık alanda hasara neden olan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Orman yangını (2)

Antalya, Gebiz, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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