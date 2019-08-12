Orman yangını (2) - Drone
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:20 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Şenlik köyü Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye helikopter ve arazöz sevk edildi.
Çok sayıda ekip, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Bu arada bölgeden yükselen duman Kütahya kent merkezinden de görülüyor.
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