Orman yangını çıkan Aladağ'a vatandaş tırlarla yardım gönderiyor - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesinde orman yangını devam ederken vatandaşların bölgeye tırlarla yardım gönderdiği öğrenildi. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, vatandaşlardan herhangi bir ihtiyaçları olmadığını, istişare etmeden yardım göndermemelerini istedi.

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi bugün de devam ediyor.

Öte yandan, vatandaşların bölgeye tırlarla çok sayıda su, gıda, bebek bezi, yemek gibi temel ihtiyaç malzemeleri gönderdiği öğrenildi.

Bunun üzerine Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Değerli vatandaşlarımız, duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Tırlar ile yardımlar gönderiyorsunuz, bolca suyumuz, gıdamız, bebek bezi vs var. Öğünlerde yemeğimiz var, hiç bir sıkıntımız yok. Köpek, kedi maması ihtiyacımız yok. Sizden ricamız istişare etmeden bir yardım göndermemeniz, zira enerjimizi bunların, depolanması, organizasyonu için harcamak zorunda kalıyoruz." - ADANA