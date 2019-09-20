Orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
18 dakika önce
Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
(İHA)
Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isim konuştu: Mağdur oldum, çalışamıyorum Son dakika: Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 azaldı Palandöken: Bedellide çıraklara, kalfalara ve esnaflara indirim yapılmalı