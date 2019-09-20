Son Dakika Haberleri: Orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı
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Orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı

18 dakika önce

Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

(İHA)

Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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Pendik'te orman yangını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
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