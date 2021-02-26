Orman yangını diye gittiler yakılan zeytin dallarıyla karşılaştılar - Son Dakika

Orman yangını diye gittiler yakılan zeytin dallarıyla karşılaştılar

26.02.2021 17:54
Orman yangını diye gittiler yakılan zeytin dallarıyla karşılaştılar, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otoban yanındaki ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden sürücülerin orman yangını ihbarında bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otoban yanındaki ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden sürücülerin orman yangını ihbarında bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın olduğu noktaya giden ekipler budanan zeytin ağaçlarının dallarının yakıldığını fark etti. Yakılan zeytin dalları itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesinden geçen İstanbul-İzmir Otoyolunun kenarında bulunan ormanlık alandan gelen dumanları fark eden sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak orman yangını ihbarında bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yoğun dumanın geldiği noktaya ulaşan ekipler budanmış zeytin dallarının yakıldığını fark etti. Yakılan zeytin dallarını söndüren ekipler yangının ormanlık alana sıçramasını engelledi. - MANİSA

Orman yangını diye gittiler yakılan zeytin dallarıyla karşılaştılar
Orman yangını diye gittiler yakılan zeytin dallarıyla karşılaştılar

Kırkağaç, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangını diye gittiler yakılan zeytin dallarıyla karşılaştılar - Son Dakika


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