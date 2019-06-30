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Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı

37 dakika önce

Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı 15 Hektarlık ormanlık alan küle döndüADIYAMAN - Adıyaman'da, meydana gelen orman yangını güçlükle kontrol altına alınırken 15 hektarlık alan küle döndü.

Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı
15 Hektarlık ormanlık alan küle döndü
ADIYAMAN - Adıyaman'da, meydana gelen orman yangını güçlükle kontrol altına alınırken 15 hektarlık alan küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Beşpınar Marina üst kesiminde bilinmeyen nedenlerden dolayı başlayan orman yangını Ali Dağı Mesire Alanına kadar ilerledi. Kuru otların yoğun olduğu ve çam ağaçlarının sık olduğu alanda alevler büyüyerek ormanlık alanı sardı. Alevlere ilk müdahale mesire alanında bulunan onlarca vatandaş tarafından yapıldı. Ağaç dalları ile alevlere müdahale eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine çok sayıda, Adıyaman Belediyesi itfaiye ekibi, Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, AFAD ve olası yaralanmalara karşı 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanın sarp olmasından dolayı itfaiye araçlarının girmesine engel oldu. İnsan gücü ile mücadele edilen orman yangını yerine Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ta gelerek birim müdürlerinden bilgi aldı. Saatlerce olay yerinde ekipleri yöneten Başkan Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesine ait bütün su tankerlerini ve bütün ekipleri olay yerine çağırarak yangının söndürülmesini istedi. Çok sayıda gelen iş makinelerinin açtığı yollar ile su tankerleri ve itfaiye araçları ormanlık alan içerisine girerek yangını kontrol altına aldı.
Kontrol altına alınan orman yangının söndürülebilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Orman yangını güçlükle kontrol altına alındı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:38 Kaynak: İHA
Beşpınar, İtfaiye, Adıyaman, 3. Sayfa
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