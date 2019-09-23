Son Dakika Haberleri: Orman yangını hakkındaki kundaklama iddiası
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Orman yangını hakkındaki kundaklama iddiası

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili kundaklama iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Orman yangını hakkındaki kundaklama iddiası, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili kundaklama iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı açıklamada, 21 Eylül gecesi çıkan ve ertesi gün söndürülen orman yangını hakkında bazı sosyal medya hesaplarından "kundaklama" iddiasında bulunulduğunu belirtti.

Yangının 4-5 ayrı noktadan aynı anda başladığı yönünde söylentilerin de çıktığını anlatan Gürçam, şöyle devam etti:

"Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda, çıkış yerini yaklaşık 500 metreden gören Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yangının tek noktadan başladığı tespit edilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri ve terörle mücadele ekiplerimiz, yaptıkları incelemelerde kasti bir bulguya rastlamadı. Yangını ilk gören kişilerin beyanlarından olay anında herhangi bir kimseyi görmedikleri anlaşılmış, yine bölgede sigara izmariti ve mangal kömürü kalıntısına da rastlanmamıştır."

Gürçam, başladığı noktaya 8-10 metre mesafede elektrik direği bulunması nedeniyle yangının elektrik tellerinden kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Eylül, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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