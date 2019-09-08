Son Dakika Haberleri: Orman yangını, jandarmanın dikkatiyle büyümeden söndürüldü
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Orman yangını, jandarmanın dikkatiyle büyümeden söndürüldü

1 saat önce

BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangın, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından fark edilince, büyümeden söndürüldü.

Orman yangını, jandarmanın dikkatiyle büyümeden söndürüldü, System.String[]

BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangın, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından fark edilince, büyümeden söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Merkez Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, yangını fark edip, vatandaşlarla birlikte alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme helikopterin de havadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi, Çağlayan, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:51 Kaynak: DHA
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