Orman yangını kente sıçradı - Son Dakika

Orman yangını kente sıçradı

Hatay'da rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyün alevler 2 apartmana ve 1 iş yerine sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Sarımazı İssume Mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı. Yangını kontrol altına almak için Hatay Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.