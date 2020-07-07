Orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı - Son Dakika

Orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan duman ve alevlerin yükseldiğini görenled, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 3 arazözle gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırdığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:15 Kaynak: DHA
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