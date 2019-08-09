Son Dakika Haberleri: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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Orman yangını kısmen kontrol altına alındı

31 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınarak boyu küçültüldü.

Orman yangını kısmen kontrol altına alındı, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınarak boyu küçültüldü. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yenişehir ilçesi Fethiye ve Selimiye Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda bugün saat 15.30 civarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Orman yangınına 5 helikopter, yeteri kadar araç-gereç ve personel ile, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların katılımıyla yoğun ve etkili bir şekilde yangına müdahale edilmekte. Yangın kısmen kontrol altına alınarak küçültülmüş olup yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır" denildi. - BURSA
Bursa Valiliği, Yenişehir, Fethiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:44 Kaynak: İHA
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