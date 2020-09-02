Orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Orman yangını kısmen kontrol altına alındı

2 noktada kontrol altına alınan yangın 1 noktada devam ediyor

BİNGÖL - Bingöl'de 3 farklı ormanlık alanda çıkan yangından 2'si kontrol altına alındı, 1'inde ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangınlar, Ilıcalar Beldesi ve Yayladere ilçesine bağlı Kalkanlı köyü ile Genç ilçesi Kavaklı köyündeki ormanlık alanlarda çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ilıcalar Beldesi ile Yayladere ilçesindeki yangınlar diğer kurumların da verdiği desteklerle söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Kavaklı köyü'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangın ise sürüyor. İlk başta bölge sakinleri tarafından müdahale edilen yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 iş makinesi, Genç Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, 2 su tankı ile 20 işçi müdahale yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Diğer kamu kurumlarının da destek verdiği yangının kontrol altına alınmasına çalışıldığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise," Ilıcalar ve Yayladere orman yangınları söndürülerek tamamen kontrol altına alınmıştır. Genç ilçesi Servi bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir"denildi.