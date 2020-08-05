Orman yangını kontrol altına alındı (2) - Son Dakika

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İnceler Mahallesi Bayrak Tepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çal Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekeçalı Orman İşletme Şefliğine bağlı 6 arazöz ekibi ve 20 yangın söndürme işçisi ile 3 helikopter müdahale etti.

Sarp arazide etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, gazetecilere, arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle müdahalede zorlandıklarını ancak kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardıklarını söyledi.

Çetinkaya, yangının gece saatlerinde çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangın saat 01.30 sıralarında 3 noktada başladı. Ekiplerimiz gece müdahaleye başladı. İki noktayı hiç büyümeden kontrol altına aldık. 3 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Yangını çok şükür tamamen kontrol altına aldık. Saatin 01.30 ve 3 farklı noktada çıkması, sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Kasten yakıldığı şüphesi var. Jandarma ekipleri mahallenin giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Gerekli soruşturma başlatıldı."