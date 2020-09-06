Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Orman yangını kontrol altına alındı
Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrol altına alınan yangın havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor.
Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye 3 hava aracı, çok sayıda arazöz, su tankı, dozer ve çevre illerden takviye ekipler geldi.
Rüzgar ve yanarak çevreye sıçrayan çam kozalaklarının da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kontrol altına alınan bazı noktalardaki yangının söndürülmesi çalışmaları devam ederken bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 10:41 - Kaynak: İHA
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