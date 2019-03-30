Orman Yangını Korkuttu
1 saat önce
Bilecik'te çıkan orman yangını korku dolu anlar yaşattı.
Bilecik
'te çıkan orman yangını korku dolu anlar yaşattı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı
ilçesine bağlı Büyük Belen
Köyü mevkinde bir tarladaki otları yakan bir çiftçinin yaktığı ateş bir anda rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören diğer çiftçiler yangına ilk müdahaleyi yaparak yangını büyümeden söndürdüler.
Öte yandan yangının çıktığı yer ulaşılması zor bir alanda olduğundan itfaiye ekipleri müdahale edemezken, soğutma işlemini arazöz yaptı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:52 Kaynak: İHA
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