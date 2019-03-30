Son Dakika Haberleri: Orman Yangını Korkuttu

Orman Yangını Korkuttu

1 saat önce

Bilecik'te çıkan orman yangını korku dolu anlar yaşattı.

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Bilecik'te çıkan orman yangını korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen Köyü mevkinde bir tarladaki otları yakan bir çiftçinin yaktığı ateş bir anda rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri gören diğer çiftçiler yangına ilk müdahaleyi yaparak yangını büyümeden söndürdüler.

Öte yandan yangının çıktığı yer ulaşılması zor bir alanda olduğundan itfaiye ekipleri müdahale edemezken, soğutma işlemini arazöz yaptı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

Belen, Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa
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