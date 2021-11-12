Üye Girişi
Orman yangını sanığının "terör örgütünün yönlendirmesi" itirafı iddianamede - Son Dakika

Orman yangını sanığının "terör örgütünün yönlendirmesi" itirafı iddianamede

12.11.2021 14:18
Orman yangını sanığının "terör örgütünün yönlendirmesi" itirafı iddianamede

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2017'de çıkan orman yangınına ilişkin yakalanan 3 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden birinin yangını terör örgütü YPG/PKK'nın yönlendirmesiyle çıkardığını itiraf etmesi yer aldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2017'de çıkan orman yangınına ilişkin yakalanan 3 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden birinin yangını terör örgütü YPG/ PKK'nın yönlendirmesiyle çıkardığını itiraf etmesi yer aldı.

Kumluca ilçesinde 24 Haziran 2017'de çıkan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 Mart 2021'de tutuklanan sanık F.D. (27) hakkında "terör amaçlı kasten orman yakma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma", 29 Nisan 2021'de gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar N.B. (24) ve S.D. (33) hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hazırlanan iddianame Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık F.D, Kumluca ilçesinde yaşadığını, uyuşturucu bulundurma suçundan girdiği cezaevinden çıktıktan sonra Diyarbakır'a gittiğini, burada N.B. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladığını anlattı.

N.B'nin ailesinin evlenmelerine izin vermediğini, bu nedenle sanığın evden kaçarak terör örgütünün kırsalda bulunan örgüt üyeleriyle buluştuğunu öne süren F.D, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir erkek beni aradı ve 'Ben PKK'da bulunmaktayım, kırsaldan arıyorum, bize katılmak ister misin? Sevgilin N.B. ile yanımıza gelin, zaten N.B'nin kız kardeşi G.B. de bizim yanımızda' dedi. Amacım ondan para almak ve N.B. ile görüşmekti. Telefondaki kişi kız arkadaşım N.B. ile bir araya gelmeme karşılık 'Sana para yolluyorum bir yerleri yak Cizre'ye gel' dedi. Daha sonra verdiğim banka hesabına 700 lira para yatırıldı. Teyzemin oğlundan habersiz aldığım motosikletle Adrasan bölgesine gittim. Hortumla motosikletten şişeye benzin aktardım. Daha sonra benzini tutuşturarak orman yangınını çıkardım. Bir süre sonra örgüte katılmam için uğraşan ve para gönderen kişi yeniden aradı ve ne yaptığımı sordu. Yakma olayını yazılı olarak anlattım. O kişi de 'Hani biz haberlerde bir şey duymadık' dedi. Ben de yaktığımı söyledim ve mesajlaşmayı sonlandırdık."

Kız arkadaşı da itiraf etti

Yangını çıkardığı sırada ellerinde ve yüzünde yanıklar oluştuğuna değinen sanık, hiçbir sağlık kuruluşuna gitmediğini, eczaneden aldığı yanık kremiyle kendini tedavi etmeye çalıştığını kaydetti.

Yüzünün yanıklığı geçmeden görüntülü konuştuğu N.B'nin örgüte katılmaktan vazgeçtiğini iddia eden F.D, bunun üzerine kız arkadaşının polise gittiğini, daha sonra da ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Sanık F.D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı talep etti.

Sanık N.B. ise iddianamede yer alan ifadesinde, F.D'nin orman yaktığını, elleri ve yüzünün zarar gördüğünü öğrenince terör örgütüne katılmaktan vazgeçtiğini savundu.

Terör örgütünce gönderilen paranın F.D'ye ulaştırılmasına aracılık ettiği öne sürülen sanık S.D. de hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "O dönemlerde cep telefonu alım satım işiyle uğraşıyordum. Birisi bu iş ilişkisi nedeniyle parayı verip ilgili hesaba göndermemi istemiş olabilir." diyerek kendisini savundu.

İddianamede, sanıklar F.D'nin 25 yıla, N.B. ve S.D'nin ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Antalya, Kumluca, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangını sanığının 'terör örgütünün yönlendirmesi' itirafı iddianamede - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor 14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli 14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti 14:08 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu

Son Dakika Haberleri
14:35 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:07 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinden açıklama: Asıl suç onun ailesinde         
14:35
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
14:08
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar         
13:02
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Orman yangını sanığının "terör örgütünün yönlendirmesi" itirafı iddianamede - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement