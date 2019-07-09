Orman yangını söndürüldü
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Serince köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabası ile söndürüldü.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:02 Kaynak: İHA
'ın Sincik
ilçesine bağlı Serince köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabası ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Serince köyü Soğanlı mezrasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye
yangının sebebini araştırıyor - ADIYAMAN
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