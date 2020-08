Orman yangını sonrası Kozan'da yaralar sarılıyor - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta başlayıp, 3 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında evleri, tarlaları zarar gören, hayvanları ise telef olan köylülere yardımlar sürüyor. Belediyelerin yanı sıra gönüllüler de bölgeye gıda ve hijyen malzemesi gönderiyor.

İlçeye bağlı Kuyubeyli köyünde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, poyrazın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerindeki ormanlara sıçradı. Yangının büyümesi sonrası 900'ün üzerindeki hane tahliye edilirken, buralarda oturanlar, yurt ve otellere yerleştirildi. Yangına 3 gün boyunca 2 amfibik uçak, 19 helikopter ve 170 arazöz ile 830 kişilik personel müdahale etti. 3'üncü günde kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Toplam 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisinin kül olduğu belirtildi. 12 ev, yangın nedeniyle hasar görürken, çok sayıda hayvan da telef oldu.

1 MİLYON LİRA KAYNAK AYRILDIYangını söndürme çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , bölgede yakından takip etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün bölgeye gelerek, yangının çıkış nedeni olarak kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Çelik, gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk da yangında evi tamamen yanan ya da hasar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını duyurdu. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonbaharda, yangında zarar gören ağaçların yerine yenilerinin dikileceği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Ayrıca yangında evleri ve tarlaları hasar gören, hayvanları telef olanlara yardımlar devam ediyor. Çok sayıda belediyenin yanı sıra gönüllüler de gıda ve hijyen kolilerini köylülere ulaştırmayı sürdürüyor.'BUNU YAPANLAR YAKALANSIN'Yangında evinin kül olduğunu ve eşyalarını da kurtaramadıklarını dile getiren Mümine Kızılkaya , "Yardımlar için teşekkürler. Devletimizden tek isteğimiz, bunu yapanların yakalanması" dedi.Çamlarca Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Erol Ganici ise evinin ve iş yerinin yangında kül olduğunu vurgulayarak, "Yangın gecesi adeta cehennemi yaşadık. Allah bir daha bu acıları kimseye yaşatmasın. Alevler bir anda her tarafı sardı. Çevredekiler bir an önce evi terk etmemiz gerektiğini söyledi. Sadece hızlıca terk ettiğimizi hatırlıyorum. Her şeyimiz telef oldu. Bunu yapanların elleri kırılsın" diye konuştu. Olay gecesi yanan Acaryayla Camii'nin imamı Kerim Kızılkaya da çok acı hissettiklerini belirterek, "Biz devletimizin, devletimiz de bizim yanımızda. Yardımlarını görüyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Camimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

?

- Adana