Orman yangının şüphelisi serbest kaldı - Son Dakika
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Orman yangının şüphelisi serbest kaldı

01.06.2022 03:42

Orman yangının şüphelisi serbest kaldı Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Mayıs akşamı Akdam mahallesinde çıkan orman yangının şüphelisi olarak aranan Ergül B. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Orman yangının şüphelisi serbest kaldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Mayıs akşamı Akdam mahallesinde çıkan orman yangının şüphelisi olarak aranan Ergül B. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kozan'da 28 Mayıs akşamı Akdam mahallesinde çıkan orman yangında 1,5 Hektar orman arazisi yangından zarar görmüştü. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturmayı sürdürürken aynı bölgede sabah saatlerinde yeniden yangın çıkarak havadan ve karadan kısa sürede yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Yangınlarla ilgili başlatılan soruşturmada bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan orman yangını olayının firari şüphelisi Ergül B. Postkabasakal mahallesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirilen Ergül B. gazetecilerin ormanı neden yaktınız sorusuna "Yangından haberim yok" dedi. Kozan adliyesinde hakim karşına çıkan Ergül B. yapılan soruşturmanın ardından serbest kaldı.

Orman yangının şüphelisi serbest kaldı
Orman yangının şüphelisi serbest kaldı
Orman yangının şüphelisi serbest kaldı
Orman yangının şüphelisi serbest kaldı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Jandarma, Mayıs, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangının şüphelisi serbest kaldı - Son Dakika


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