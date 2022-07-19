Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür - Son Dakika
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Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür

19.07.2022 15:54

Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Burç Ormanı'nda meydana gelen yangını yaptıkları müdahaleyle 1 saat gibi kısa süre içerisinde kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine ödülle teşekkür etti.

Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Burç Ormanı'nda meydana gelen yangını yaptıkları müdahaleyle 1 saat gibi kısa süre içerisinde kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine ödülle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanı'nda çıkan yangında stratejik önlemler alarak müdahalesini yapan büyükşehir itfaiye ekibi ile Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Başkan Fatma Şahin, itfaiye erlerinin taleplerini de dinledi. Bu çerçevesi, şehrin stratejik noktalarında sıcaklığın artması dolayısıyla çıkabilecek yangın riskine karşı, itfaiye personellerinin 7/24 nöbet tutması kararlaştırıldı. Toplantının devamında şehrin makine ve teçhizat konusunda Türkiye'de sayılı şehirler arasında yer alan Gaziantep İtfaiyesi araç filosunun daha uzun vadede hizmet verebilmesi için kentteki belli ilçelerde kapalı garaj eksiğinin giderilmesi gerektiği konuşuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada Burç Ormanı'ndaki yangında çok önemli bir sınavdan geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her birinize gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde alan müdahalesi yaptınız. Doğru tedbirler alarak yangının büyüme riskini ortadan kaldırdınız. Bunları birebir olarak sizlere söylemek istedim. İnsanlarımızın canı malı bize emanet. Şehrimizin, ağacı, toprağı karıncası bizlere emanet. Yangın durumunda yeşil alanlarımız zarar gördüğünde her canlımız zarar görüyor. Yangın da hakikaten çok ağır bir afet. İtfaiye Daire Başkanlığı bizim için çok önemli bir birim. Belediyemizin en stratejik birimi. İtfaiye ekibimiz de çok tecrübeli. Burada 30 yıllık personellerimiz var. Kurumsal kapasite çok önemli. Bir taraftan da makine ve teçhizatlar da mühim. Bu konuda da gelen taleplere kayıtsız kalmayarak filomuzu daha da yeterli hale getirmek için ilgili birimlerimizle birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür - Son Dakika

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