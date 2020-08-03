Orman yangınına ilk müdahale köylülerden - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 gün boyunca devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındıktan sonra bir orman yangını da Alaşehir ilçesinde çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesiyle yangın bir saat içinde kontrol altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınında bir buçuk hektar ağaçlandırma alanındaki karaçam ve çam fidanları küle döndü. Alaşehir'in Kozluca Mahallesi Tilki Tepesi mevkiinde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınında yaklaşık bir buçuk hektar ağaçlandırma alanındaki ağaçlar ve çam fidanları zarar gördü. Saat 18.00 sıralarında başlayan yangına mahalle sakinleri kazma kürek ve traktörlere taktıkları ilaç atma makinelerine su doldurarak ilk müdahaleyi yaptı. Başta Orman işletme ekipleri olmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Alaşehir, Salihli ve çevre ilçelerden takviye gelen itfaiye ekipleri ve helikopterle yapılan müdahaleler sonucu yangın saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. 5 arazöz, 3 uçak, 1 helikopter, 30 kişilik yangın ekibi ve mahalle sakinlerinin mücadele ettiği yangında 1 buçuk hektar ağaçlandırma sahasında dikilmiş olan çam fidanları ve çam ağaçları yandı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesine giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da çalışmalara bizzat katılarak destek verdi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA