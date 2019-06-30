Son Dakika Haberleri: Orman yangınına karadan ve havadan müdahale
Son Dakika Güncel Haber

Orman yangınına karadan ve havadan müdahale

49 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Orman yangınına karadan ve havadan müdahale, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın 4 hektarlık alanda etkili olurken, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi.
Yangın, öğleden sonra, Köklü Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağları eteklerindeki ormanlık alanda çıktı. Bahçede çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman işçileriyle birlikte 2 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankı ve helikopter sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. 
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yangında ekipler, yerde yangını söndürmeye çalışırken, helikopter de havada alavlere 10 sorti yaparak müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle müdahalede zor anlar yaşanırken, yaklaşık 4 hektarlık alana yayılan alavler 4 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin ormanlık alandaki soğutma çalışması devam ediyor.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:57 Kaynak: DHA
Amanos Dağları, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 22:46:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orman yangınına karadan ve havadan müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]