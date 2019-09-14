Orman yangınına kovalarla müdahale ettiler
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın evlerini tehdit eden mahalle sakinleri, kovalarla su taşıyıp alevleri söndürmeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:49 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın evlerini tehdit eden mahalle sakinleri, kovalarla su taşıyıp alevleri söndürmeye çalıştı.
İstanbul yolundaki Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle büyüyen alevler, ormanlık alanın yanında bulunan siteye doğru ilerleyince, site sakinleri alevlere müdahale etti. Evlerinden aldıkları kovalarla alevlere su döküp yangını söndürmeye çalışan site sakinleri yoğun çaba harcadı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yoğun çalışmayla yangını söndürdü. Hatıra ormanında bulunan bazı ağaçlar yangından zarar gördü.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Haluk Bayındır, "Bizim tahminimize göre yangın yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmaritinden kaynaklanmaktadır. Üzgünüz böyle bir olayla karşılaştık" dedi.
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