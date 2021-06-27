Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kalecik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 4 su tankı ve 50 işçiyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: (DRONE) Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika