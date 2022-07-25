Orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 20:22

Mersin'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekipler, sabah saatlerinde de 2 helikopterle havadan söndürme çalışmalarına başladı.

Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

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Mersin'de marketin önündeki gazeteliğin çalınması güvenlik kamerasında Mersin'de marketin önündeki gazeteliğin çalınması güvenlik kamerasında Marketten hırsızlık kamerada Marketten hırsızlık kamerada
Kaynak: AA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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