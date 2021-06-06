Orman yangınına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Görese bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediye personeli ve araç-gereç desteğiyle devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için şerit açma, söndürme ve soğutma gibi gerekli müdahaleler yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.