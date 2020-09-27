Orman yangınına müdahale ediliyor - Vali Ahmet Ümit - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Şuanda mal ve can tehlikesi olarak bir sorun görünmüyor." dedi.

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını köye gelerek yerinde inceleyen ve Vali Ümit, bugün saat 13.00 civarında Göynük ve Dörtdivan bölgesinde iki orman yangını çıktığını ekiplerin iki bölgeye de müdahale ettiğini kaydetti.

Vali Ümit, şuanda yangına gerekli müdahalelerin havadan ve karadan devam ettiğini ifade ederek, "Kendi ekiplerimize takviye olarak Ankara ve Zonguldak'tan takviye ekip istedik. Onlarında bir kısmı geldi ve diğer kısmı da gelmek üzeredir." diye konuştu.

Yangının yerleşim yerlerinde ulaşmasını engellemek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Ümit, "Şuanda mal ve can tehlikesi olarak bir sorun görünmüyor. Her türlü tehlikeye karşıda hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

Vali Ümit, yangına 100'ün üzerinde personelle müdahale edildiğini, işin başında mühendis ve teknik elemanların olduğunu, gerek rüzgar gerekse diğer hava şartları göz önünde bulundurularak alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını ve uygulamaya konulduğunu söyledi.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'da bölgeye geldi.