Orman yangınına müdahale sürüyor (2) - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlere müdahale için iş makineleri yol açıyor.

Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Osmaniye 'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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