Son Dakika Haberleri: Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu
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Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınını söndürmek için mücadele eden helikopter pilotlarından Ukraynalı Yurii Bostnik, kaldığı otel odasında bulundu.

Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu, System.String[]


İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınını söndürmek için mücadele eden helikopter pilotlarından Ukraynalı Yurii Bostnik, kaldığı otel odasında bulundu. Yangınla iki gün boyunca yoğun bir şekilde mücadele eden Ukraynalı pilotun ölümü herkesi üzdü. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan pilotun kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül eden yangına Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bostnik de destek olmak için geldi. Bostnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle girerek sayısız sorti yapıp su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere Gaziemir'deki otele gitti. Uyumadan önce yardımcı pilot Uğur Uysal'la yemek yiyen Bostnik, daha sonra odasına çekildi. Dün sabah saatlerinde yardımcı pilotun telefonla ulaşamaması üzere, görevliler odasına girdi. Odanın banyo bölümünde Yurii Bostnik'in, cansız bedeni bulundu. Odadaki ilk incelemeden sonra, cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bostnik'in ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği ifade edildi.
CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK
Ölümü orman teşkilatında büyük üzüntüye neden olan Yurii Bostnik'in cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunduğu, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

- İzmir
Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:15 Kaynak: DHA
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İzmir'deki orman yangınına müdahale eden pilot, otel odasında ölü bulundu
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