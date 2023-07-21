Orman yangınına müdahaleye giden arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale için giden arazöz ve otomobilin çarpıştığı ve bir çocuğun öldüğü kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3 KİŞİ DE YARALANDI

Geçtiğimiz pazar günü Payas ilçesi sanayi kavşağında, Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına gitmek için acil çıkış yapan arazöz ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 yaşındaki Eliz Gül hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı.

ANBEAN KAMERADA

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.