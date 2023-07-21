Orman yangınına müdahaleye giden arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Orman yangınına müdahaleye giden arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti

21.07.2023 12:03

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale için giden arazöz ve otomobilin çarpıştığı ve bir çocuğun öldüğü kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, otomobilde bulunan 2 yaşındaki Eliz Gül hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale için giden arazöz ve otomobilin çarpıştığı ve bir çocuğun öldüğü kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

3 KİŞİ DE YARALANDI

Geçtiğimiz pazar günü Payas ilçesi sanayi kavşağında, Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınına gitmek için acil çıkış yapan arazöz ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 yaşındaki Eliz Gül hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı.

ANBEAN KAMERADA

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Hatay, Belen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman yangınına müdahaleye giden arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
13:28 PSG'nin yıldız file bekçisi Donnarumma ve eşini bağlayan soyguncular, evi birbirine kattı
13:24 Dünyaca ünlü kaleci Donnarumma ve eşini bağlayan hırsızlar, evi savaş alanına çevirdi
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliyi heyecanlandıran müjde: Yıl sonu itibarıyla yeniden değerlendirme yapmamız söz konusu
13:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması: Yıl sonu yeniden değerlendirme yapılabilir
13:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu değerlendirmesi: Ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz
12:57 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez turunun ekonomimiz üzerindeki etkilerini en kısa zamanda göreceğiz
12:05 Marmaray'da intihar teşebbüsü! Seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor
12:00 Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor
12:01 Dursun Özbek ve Erden Timur'dan canlı yayında "5 yıldız" göndermesi: İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz
11:57 Dursun Özbek ve Erden Timur'dan canlı yayında "5 yıldız" tepkisi: İnsanlık tanımayanlarla mücadele edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 13:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: Orman yangınına müdahaleye giden arazöz ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement