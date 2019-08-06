Son Dakika Haberleri: Orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

1 saat önce

Manavgat Güzelyalı mahallesinde yerleşim yerlerine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü, System.String[]
Manavgat Güzelyalı mahallesinde yerleşim yerlerine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdüğü yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangına 5 pikap, 4 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 2 helikopter,in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye biriminden 2 itfaiye müdahalede bulundu. - ANTALYA
Güzelyalı, Manavgat, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:09 Kaynak: İHA
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