Orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü
1 saat önce
Manavgat Güzelyalı mahallesinde yerleşim yerlerine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Manavgat Güzelyalı Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:09 Kaynak: İHA
mahallesinde yerleşim yerlerine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdüğü yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangına 5 pikap, 4 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 2 helikopter,in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi
Manavgat itfaiye biriminden 2 itfaiye müdahalede bulundu. - ANTALYA
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