Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Yangına 1 helikopter ve 6 arazözle müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tekke Mahallesi 'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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