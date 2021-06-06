Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Tekke Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter ve 6 arazözle müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması süren yangında 5 dönümlük ormanlık alan hasar gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika