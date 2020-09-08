Antalya'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Antalya'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler, yaklaşık 300 metre mesafedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektar orman alanının zarar gördüğü açıklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yumaklar Mahallesi Gözler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

EVLERE YAKLAŞMADAN DURDURULDU

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler, yaklaşık 300 metre mesafedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektar orman alanının zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için bölgede inceleme yaptı.

Antalya'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

Antalya, Yangın, ihbar, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:58 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Yasakları hiçe sayan koronavirüs hastası kadın, denize girdi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti
Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı         
16:55
Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi         
16:49
Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir         
16:45
Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü         
16:39
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir         
10:14
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü Yunanistan'da muhalefet iktidara yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 23:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei