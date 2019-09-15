Son Dakika Haberleri: Orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü
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Orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü.

Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü.

Sudöşeği köyü yakınında Korucuk mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 8 arazözle ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir helikopterle destek verildi.

Ekipler, 8 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü

Kütahya, Korucuk, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:03 Kaynak: AA
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