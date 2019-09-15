Orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:03 Kaynak: AA
Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektar alan zarar gördü.
Sudöşeği köyü yakınında Korucuk mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 8 arazözle ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bir helikopterle destek verildi.
Ekipler, 8 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
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