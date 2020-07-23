Orman yangınında ağılları yanan vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Orman yangınında ağılları yanan vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesinde çıkan yangında mahalle sakinlerinin geçim kaynağı olan Defne ormanı yanarken, Bayram Çetin isimli vatandaşın ağılları yanıp kül oldu. Ağılları banka kredisiyle yaptığını, yüklü miktarda borcu olduğunu belirten Çetin, kameralara açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.Bayram Çetin'in tek tesellisi Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle ağıllardaki hayvanlarını yaylaya ve Manavgat'a satmaya götürmüş olması oldu.

Manavgat'a 25 kilometre uzaklıktaki Yaylaalan mahallesi Akçagörü mevkiinde çıkan orman yangını, Yaylaalan mahallesinde yaşayan insanların en önemli geçim kaynağı olan Defne ormanının yanmasına neden oldu. Yerleşim yerlerinin 200 metre yakınına kadar ulaşan yangın, arı kovanlarının ve Bayram Çetin isimli vatandaşın proje koyun yetiştiriciliği yaptığı ağılların tamamen yanarak kül olmasına neden oldu.

Ağıllarının yanmasını çaresizlik içerisinde elinden bir şey gelmeksizin izleyen ve göz yaşlarına hakim olamayan Bayram Çetin, "Burası kendi tapulu arazim. Bakanlık kontrolünde proje koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Buradaki ağılların tamamını banka kredisiyle yaptım. Şu an yüklü miktarda borcum bulunuyor. Ne yazık ki gördüğünüz gibi tamamen yanıp kül oldu. Sadece ağıllar değil ağıllarda bulunan yemler, suluklar ve samanlar da yandı. Ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Tek tesellisinin kurban bayramının yaklaşmış olması nedeniyle hayvanlarını ağıldan yaylaya ya da Manavgat'a satmaya götürmüş olmak olduğunu belirten Çetin "Burayı yeniden yapıp faaliyete geçirmem imkansız" şeklinde konuştu.

Yangında 5 hektarlık orman arazisi zarar gördü.