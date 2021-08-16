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ORMAN YANGININDA ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA KURTARILAN BELEDİYE ÇALIŞANI BÜKÜM DAHA ALACAK NEFESİM VARMIŞ - Son Dakika

ORMAN YANGININDA ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA KURTARILAN BELEDİYE ÇALIŞANI BÜKÜM DAHA ALACAK NEFESİM VARMIŞ

16.08.2021 09:19

MUĞLA'daki orman yangınlarına müdahale ettiği sırada rüzgarın ters dönmesiyle alevlerin arasında kalan başı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2'nci derece yanıklar oluşan Seydikemer Belediyesi personeli Kadir Büküm (28), yaşadıklarını anlattı.

MUĞLA'daki orman yangınlarına müdahale ettiği sırada rüzgarın ters dönmesiyle alevlerin arasında kalan başı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2'nci derece yanıklar oluşan Seydikemer Belediyesi personeli Kadir Büküm (28), yaşadıklarını anlattı. Hastanedeki tedavisi süren Büküm, yangınların söndürülmesinin acısını hafiflettiğini belirtip, İnsanın ölümle yaşam arasında bir nefesi var. Alevlerin arasındayken ölüm aklıma geldi ama Allah'a şükür daha alacak nefesim varmış dedi.

Seydikemer'in kırsal Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, geçen 1 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına havadan 1 helikopterle karadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 3 dozer, 2 itfaiye aracı, orman ve belediye işçileri ile müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken, havanın kararmasıyla helikopter çalışması sona erdi. Yangın gece saatlerinde tekrar alevlendi. Alevler, 1 ev ve 1 ahıra tamamen, 1 eve de kısmen zarar verdi. Bir ahırdaki hayvanlar ise son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmaları sırasında, arkasına bağladığı tanker ile yanan alanlara su taşıyan bir vatandaş, traktörünün devrilmesi sonucu yaralandı. Karadan gece boyu yangına müdahale edildi. Müdahale sırasında, rüzgarın ders dönmesiyle Seydikemer Belediyesi'nde greyder operatörü olan Kadir Büküm alevlerin arasında kaldı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Büküm, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2'inci derece yanıklar bulunan Büküm, durumu ağır olduğu gerekçesiyle geçen 3 Ağustos'ta Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Seydikemer'deki Kabaağaç ve Dip mahallelerine sıçrayarak büyüyen yangın ise ertesi gün akşam saatlerinde kontrol altına alınıp, söndürüldü.

'YANGINLARIN SÖNMESİ ACIMI HAFİFLETTİ'

Vücudunun yüzde 24'ünde 2'nci derece yanıklar oluşan Büküm, yaşadıklarını anlattı. İlk yaralandığımda kötüydüm. Alevlerin arasındayken yangının söneceğine hiç ihtimal vermemiştim. Çünkü alevler gittikçe büyüyordu. Alevlerin arasında yoğun duman bayılmışım. Belediyeci arkadaşlarım alevleri söndürüp, beni bulunduğum yerden alarak hastaneye sevkimi sağlamışlar. Tedavilerimin ardından yaralarımın bu şekilde düzeleceğimi umut etmiyordum. Durumum her geçen gün iyiye gidiyor. Yürümeye başladım. Ekiplerin havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Benim de gönlüm bir nebzede olsun rahatladı. İnsanın ölümle yaşam arasında bir nefesi var. Alevlerin arasındayken ölüm aklıma geldi ama Allah'a şükür daha alacak nefesim varmış dedi.

Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinin acısını hafiflettiğini belirten Büküm, Seydikemer Belediyesi'nde greyder operatörüyüm. Orman Genel Müdürlüğü personelleri ile çalışıyorduk. Gece boyunca sabaha kadar çalışmamız devam etti. Sabah öğlene kadar yine yangının önünde şerit açtık. Öğleden sonra rüzgar aniden yön değiştirdi. Yön değiştirmesiyle yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Biz önüne geçmek için seferber olduk. Önüne geçmeye çalıştık ama başaramadık. Rüzgar kuvvetliydi. Yangına müdahale ettiğim sırada rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalarak yaralandım. Tedavim iyi bir şekilde yapılıyor ve sağlığım iyiye doğru gidiyor diye konuştu.

'KENDİMİ BİR ANDA ATEŞİN İÇİNDE BULDUM'

Yangınla ilgili gelişmeleri yattığı hastane odasından takip ettiğini kaydeden Büküm şöyle devam etti

Yine yangın olsa yine söndürmek için giderim. Burada tedavim devam ederken bile, 'Bir iyi olsam da gitsem' diye düşündüm ama elimden gelen bir şey yoktu. İnsan bir şey yapmak istiyor ama elinden gelen bir şey olmuyor. Rüzgarın bir anda ters dönmesiyle yapabileceğim bir şey kalmadı. Bir anda alevlerin içinde buldum kendimi. Anlatılmaz, yaşanır ama Allah kimseye göstermesin. Çok zor. Ateşin ortasında kaldığımda üzerimdeki yanan kıyafetlerimden bir an kurtulmak aklıma geldi. İşim çok zordu, çünkü kaçacak bir yerim yoktu. Allah'ın izniyle kurtuldum? diye konuştu.

ORMAN YANGININDA ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA KURTARILAN BELEDİYE ÇALIŞANI BÜKÜM DAHA ALACAK NEFESİM VARMIŞ
ORMAN YANGININDA ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA KURTARILAN BELEDİYE ÇALIŞANI BÜKÜM DAHA ALACAK NEFESİM VARMIŞ
ORMAN YANGININDA ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA KURTARILAN BELEDİYE ÇALIŞANI BÜKÜM DAHA ALACAK NEFESİM VARMIŞ
ORMAN YANGININDA ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA KURTARILAN BELEDİYE ÇALIŞANI BÜKÜM DAHA ALACAK NEFESİM VARMIŞ

Seydikemer, İtfaiye, Yangın, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORMAN YANGININDA ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA KURTARILAN BELEDİYE ÇALIŞANI BÜKÜM DAHA ALACAK NEFESİM VARMIŞ - Son Dakika


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