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Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi - Son Dakika

Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi

08.12.2021 11:31
Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi

Antalya'da günlerce süren orman yangını sırasında sosyal medya hesabından "Bisikletim yandı" paylaşımında bulunan çocuğun üzüntüsüne hayırseverler duyarsız kalmadı.

Antalya'da günlerce süren orman yangını sırasında sosyal medya hesabından "Bisikletim yandı" paylaşımında bulunan çocuğun üzüntüsüne hayırseverler duyarsız kalmadı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayıldıktan 10 gün sonra kontrol altına alınan yangının yaraları sarılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak değerlendirilen yangının olduğu dönemde 11 yaşındaki Gökmen Ali Köse'nin de bisikleti yandı.

Köse, sosyal medya hesabından "Manavgat yanıyor" etiketiyle "Bisikletim yandı" paylaşımında bulundu.

Bölgede çalışma yürüten Ala Hayat Minik Masumlar Derneği, çocuğun paylaşımına duyarsız kalmayarak harekete geçti.

Dernek başkanı Ayşegül Aksu, anne Leyla Köse ile iletişime geçerek, Gökmen Ali'ye bisiklet hediye etmek istediklerini iletti.

"Bisikletim için çok üzülmüştüm"

Yapılan sürprizle yeni bisikletine kavuşan ve hemen sokaklarda tur atmaya başlayan Köse, AA muhabirine, bisikleti görünce çok şaşırdığını, böyle bir sürpriz beklemediğini söyledi.

Yangında anneannesinin evinin bahçesinde bulunan çok sevdiği bisikletinin yandığını görünce çok üzüldüğünü belirten Köse, "Şimdi yeniden bir bisikletim olduğu için çok muyluyum. Bisikletimi çok beğendim. Yangın döneminde sosyal medyadan acımı paylaşmak istemiştim. Bisikletim için çok üzülmüştüm. Yeni bisikletime kavuştuğum için çok mutluyum. Bisikletimi alan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Onun yaşadığı mutluluğa, heyecana ortak olduk"

Dernek başkanı Aksu ise derneğin çocuklar için kurulduğunu, bir çocuğu daha sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Dernek olarak "İyi ki varsınız"ı sergiledikleri davranışlarla göstermek istediklerini vurgulayan Aksu, "Gökmen Ali'nin paylaşımıyla acısını o kadar derinlemesine hissettik ki çıkıp geldik. Ankara'dan gelerek bisikletini teslim ettik. Onun yaşadığı mutluluğa, heyecana ortak olduk. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın." diye konuştu.

Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi
Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi
Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi
Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi
Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi

Manavgat, Ali Köse, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınında bisikleti yanan çocuğu, hayırseverler sevindirdi - Son Dakika


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