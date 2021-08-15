Orman yangınında emeklilik dönemi için kurduğu hayalleri de "kül oldu" - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınında, emekliliğinde vakit geçirmek için kurduğu zeytinliği ile prefabrik evi yanan Murat Sayın, hayallerinin bir anda "kül olması"nın üzüntüsünü yaşıyor.

Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda 11 Ağustos'ta çıkan ve 21 evin zarar gördüğü, 7 mahallenin tahliye edildiği yangın, 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, zeytinliği ve prefabrik evi yanan 49 yaşındaki Murat Sayın, emekliliğinde vakit geçirmeyi düşündüğü alanın yanmasıyla gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya'da özel bir firmada iş makinesi operatörü olarak çalışan iki çocuk babası Murat Sayın, AA muhabirine, yangından önce Çobanpınarı köyünde annesinden kalan 7 dönümlük bahçeyi emeklilik günlerini geçirmek için hazırladığını söyledi.

Bahçesine zeytinle çeşitli meyve fidanları dikerek güzelleştirmeye çalıştığını aktaran Sayın, ileriye dönük hayallerini gerçekleştirmeye yönelik bir bahçe yapma isteğine yangının engel olduğunu dile getirdi.

"Burayı gördüğümde gözlerim doluyor, ağlıyorum"

Sayın, 350 zeytin ağacı, erik, incir, ceviz ve cennet elması fidanlarının tamamen yandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangın başladığında Antalya'daydım. Hemen geldik ama yapacak bir şey kalmamıştı. Emeklilik hayallerim gitti, kül oldu. Hiçbir şey kurtaramadık. Emekliliğime daha iki yıl var, hafta içi çalışıyorum, hafta sonları buradaydım. Maalesef 15 yıllık emeğimiz tamamen kül oldu. Emekliliğime güzel bir bahçe hazırlayayım, yaşlandığımızda burada vakit geçiririz diye düşünüyordum ama nasip olmadı. Beni en çok zeytin ağaçlarım, fidanlarım üzdü. Bütün emeklerim yandı. Burayı gördüğümde gözlerim doluyor, ağlıyorum."

Her şeye baştan başlayarak hayat mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Sayın, tekrardan fidan dikerek bahçesini yeniden yeşillendirmek istediğini kaydetti.