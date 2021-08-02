Üye Girişi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi - Son Dakika

Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi

02.08.2021 10:03
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını sürerken, işini ve ailesini geride bırakan gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce başlayan orman yangını sürerken, işini ve ailesini geride bırakan gönüllüler de alevlerle mücadele ediyor. Yangınla mücadelede ekipleri zorlayan konuların başında ise asılsız ihbarlar geliyor. 'Çocuğum alevler içinde kaldı' ihbarına giden gönüllülerden, yanan samanların söndürülmesine yardım edilmesini isteyenler de bulunuyor.

Manavgat'ta 6 gün önce başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine de hasar vererek, ilerlemeye devam ediyor. Yangınla itfaiye, kolluk kuvvetleri, gönüllüler başta olmak üzere dört bir yandan mücadele ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de alanda hem kurtarma hem gıda ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için destek veriyor. Gönüllülerin birçoğu işini ve ailesini geride bırakarak, Manavgat ilçesinde yangınla mücadele ediyor.

'ASILSIZ İHBARLAR ZORLUYOR'Yangınla mücadele eden ekipleri zorlayan konuların başında ise asılsız ihbarlar geliyor. Evlerine ya da tarım arazilerine alevlerin yaklaştığını gören bazı kişiler, AFAD ve AKUT başta olmak üzere bu kuruluşları ve buralarda görev alan gönüllüleri arayarak 'Yetişin evimiz yanıyor', 'Çocuklarımız alevler arasında kaldı' ihbarlarında bulunuyor. Alanın dağlık arazi olması nedeniyle kısa süreli mesafeleri dahi saatler süren yolculuk sonunda alan ekipler, ihbar yerine gittiklerinde ise çok farklı manzarayla karşılıyor.Genelde hayvanlarının kurtarılması için asılsız ihbarda bulunanların işlerini yavaşlattığını söyleyen Osman Akkuş, "Yangının ilk gününden bu yana herkes işini bırakıp buraya geldi. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Antalya'dan bir off-road ekibi olarak geldik. 60 kişilik ekipten bahsediyoruz. Bizi en çok üzen bir durum var. İnsanlara yardım için geliyoruz. Zaman bizim için çok önemli. İnsanlar 'Yaralı var' diyor ancak gittiğimizde tutuşan samanları söndürmemizi istiyorlar" dedi.Gittikleri yerlerin ortalama 1 saat uzaklıkta olduğunu söyleyen Akkuş, "Gidip geri dönmek zaman kaybı oluyor. Gerçek ihtiyaç sahiplerine destek olamıyoruz" diye konuştu.İŞİNİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTUGönüllü Erhan Bahar ise çocuklarını ve eşini geride bırakıp yangın alanına koştuğunu, 5 gündür işe de gitmediğini belirterek, "Yangının ilk gününden beri ben burada, eşim çocuklarım ise merkezde. Eşim işe gidince çocuklara annem babam bakıyor. Burada yangınla mücadele etmek daha önemli" dedi.KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ BİRBİRLERİNE DESTEK VERDİ

Yangın alanlarında görevli Kızılay gönüllüleri de hem orman işçileri hem de itfaiye ekiplerine su ve ayran taşıyor. Her türlü ihtiyacı karşılamak için koşturan gönüllüler, zaman zaman birbirlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Dumandan gözleri yanan Kızılay gönüllüsü Vedat Hıdır'ın yardımına yine Kızılay gönüllüsü Muhammet Koray Filik koştu. Yanan ormanlık alana sırtüstü yatan Hıdır'ın gözüne damlayı Filik damlattı.


Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi
Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi

Manavgat, İtfaiye, Kızılay, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam 11:24 Fatih Terim'den dikkat çeken sözler: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada 11:22 Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor 11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı 11:04 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak 10:52 Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor 09:56 Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor

Son Dakika Haberleri
11:29 Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
11:25 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu         
11:26
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırdı         
11:24
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış         
11:07
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Gece nöbetine kalan itfaiye erinin acı sonu! Cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Gece nöbetine kalan itfaiye erinin acı sonu! Cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu         
09:30
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
07:46
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:33:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman yangınında gönüllülerin 'asılsız ihbar' mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement