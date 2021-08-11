Orman yangınında görev alan itfaiye personeline karşılama töreni - Son Dakika

MERSİN Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Akdeniz ve Ege kıyılarında çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından görev yerlerine geri döndü. Mesai arkadaşları tarafından törenle karşılanan itfaiyeciler, çok zorlu bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından, Akdeniz ve Ege kıyılarında devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. Toplam 8 araç ve 16 personelden oluşan üç ayrı ekip, yangın söndürme çalışmalarında mücadele verdi. Yangınların kontrol altına alınmasın ardından bugün Mersin'e dönen ekip, mesai arkadaşlarınca alkışla karşılandı. Hasret gideren meslektaşlar, uzun süre sohbet etti.