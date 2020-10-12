Orman yangınında telef olan kaplumbağalar - Son Dakika

Orman yangınında telef olan kaplumbağalar
12.10.2020 16:20
, Yangında telef olan kaplumbağa Kuş gözlem rehberi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınından etkilenen yaban hayatını görüntüledi.
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Yangında telef olan kaplumbağa Kuş gözlem rehberi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınından etkilenen yaban hayatını görüntüledi.
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