Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi - Son Dakika

Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde geçen ay meydana gelen orman yangınında vücudunun çeşitli bölgeleri yanan 'Minnoş' isimli köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi edilmesinin ardından sahibine ve yaşadığı coğrafyaya kavuştu.

Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde geçen ay meydana gelen orman yangınında vücudunun çeşitli bölgeleri yanan 'Minnoş' isimli köpek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavi edilmesinin ardından sahibine ve yaşadığı coğrafyaya kavuştu.

İlçede 23 Ağustos'ta meydana gelen ve ancak 3 gün sonra söndürülebilen yangında 800 ev tahliye edildi, 200 dekar alan zarar gördü. Pek çok yabani ve evcil hayvanın da telef olduğu yangının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin bölgede yardım ve destek çalışmaları yapması sırasında Çamlarca Mahallesi'nde vücudunun çeşitli bölgelerinde üçüncü ve dördüncü derecede yanık bulunan 3 yaşındaki bir erkek köpeğe rastlandı. Hüseyin Polat'a ait olduğu öğrenilen, yaraları nedeniyle acı çeken ve körlük tehlikesiyle karşı karşıya kalan 'Minnoş' isimli köpek, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon ekipleri tarafından 28 Ağustos'ta alınarak kent merkezindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

SAHİBİNE KAVUŞTUYaşamsal sorunlar yaratan yaraları veteriner hekimler tarafından iyileştirilen Minnoş, 1 aylık tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Yapılan kontrollerin ardından tekrar alındığı bölgeye götürülen Minnoş, sahibi Hüseyin Polat'a teslim edildi. Sahibini görünce yakınlaşan köpeği Minnoş'a yeniden kavuşan Hüseyin Polat, bölgede büyük bir felaket yaşadıklarını vurgulayarak, "Minnoş o yangında çok kötü yaralandı. Vücudundaki yanıkları nedeniyle acı çekiyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Minnoş'u alarak bir ayı aşkın süre tedavisini yaptı ve bize yeniden getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi
Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi

Büyükşehir Belediyesi, Ağustos, Kozan, Köpek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Ermenek'teki maden faciasının simge isimlerinden Recep Gökçe koronavirüsten hayatını kaybetti Dev derbide Galatasaray'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı Karısıyla tartışan koca, dehşet saçtı! Eşine, baldızına ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı         
18:17
Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi         
18:09
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı         
17:03
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi         
15:51
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor         
15:12
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı         
14:08
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 19:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman yangınında yaralanan Minnoş, tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei