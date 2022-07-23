Orman yangınında yürek burkan görüntüler - Son Dakika
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Orman yangınında yürek burkan görüntüler

23.07.2022 16:48
Orman yangınında yürek burkan görüntüler

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınından kaçan bir kaplumbağa, bölgede güvenlik amacıyla bulunan jandarma ekiplerinin aracının altına sığındı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınından kaçan bir kaplumbağa, bölgede güvenlik amacıyla bulunan jandarma ekiplerinin aracının altına sığındı.

Yangın bölgesinde park halinde bulunan jandarmaya ait ekip aracının altına, orman yangınından uzaklaşarak sığınan kaplumbağayı fark eden ekipler harekete geçti. Kaplumbağayı hemen aracın altından alarak soğuk su ile serinlettiler.

Kaplumbağayı elindeki su ile serinleten Faruk Yiğenoğlu, "Yangından kaçan kaplumbağayı kurtardık. İnşallah çok acil bir durumu olmadığı umudu ile bekliyoruz. Jandarma ekip aracının altına yangından kaçarak sığınan kaplumbağayı gördük ve biz de hemen onu su ile serinleterek güvenli bir bölgeye bırakıyoruz" dedi. - ADANA

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Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı Adana'da orman yangını (2) Adana'da orman yangını (2)
Kaynak: İHA

Kaplumbağa, Jandarma, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangınında yürek burkan görüntüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman yangınında yürek burkan görüntüler - Son Dakika
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