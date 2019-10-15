Orman yangınında zarar gören ağaçlar damgalanıp temizlenerek yeniden yeşillendirilecek

Yanan ormanlık alanda yeşillendirme çalışmaları aralıksız sürüyor

Yapıldak Mahalle Muhtarı İsmet Yücel:

"Yangın bölgesindeki ağaçları damgalıyorlar, kesilecek ağaçları ve ağaç dikilecek yerlerimizi belirliyorlar"

"Ankara, Denizli ve Afyon gibi illerden yardım aldık"

Yapıldak Mahallesi İhtiyar Heyetinden Ramazan Karaca:

"Yangın konusunda elimizden geldiği kadar vatandaşları uyardık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen orman yangınının yaraları sarılıyor. Yanan ormanlık arazide zarar gören ağaçlar damgalanarak yeniden yeşillendirme çalışmaları için bölge temizlenecek.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Yapıldak Mahallesi'nde bulunan İnli Dağı'nda 13 Ağustos Salı günü saat 15.00 sıralarında ormanlık arazide bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı. Yükselen dumanları gören çevre halkı durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz gönderilirken ekipler, yangına anında müdahale etmişti. Çevresel faktörlerin de etkisiyle yangının daha da büyümesi üzerine yangın söndürme helikopterleriyle de alevlere müdahale edildi. Yoğun çabayla ardından ekiplerin, havadan ve karadan müdahaleleriyle yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının ardından Seyitgazi Kaymakamlığı, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi ortaklığında çalışmalar başladı. Yanan ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılması için bölgedeki kesilecek ağaçlar damgalandı. Ardından alanın temizliği yapılarak yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

"Yangın bölgesindeki ağaçları damgalıyorlar, kesilecek ağaçları ve ağaç dikilecek yerlerimizi belirliyorlar"

Konuyla ilgili açıklama yapan Yapıldak Mahalle Muhtarı İsmet Yücel, yangında yaklaşık 30 hektarlık bir alanın yandığını söyleyerek, "Kaymakamımızın, Orman Bölge Müdürümüzün ve belediyemizin incelemeleri sonucunda burada ağaçlandırma, yeniden yeşertme, yeniden canlandırma ve yaralarımızı sarmak için bir çaba içerisinde olduklarını bize söylediler. Yaklaşık 30 hektarlık bir alanımız yandı, 300 dönüme tekabül ettiği düşünülüyor. O günden beri yangın bölgesindeki ağaçları damgalıyorlar, kesilecek ağaçları belirliyorlar, ağaç dikilecek yerlerimizi belirliyorlar" şeklinde konuştu.

"Ankara, Denizli ve Afyon gibi illerden yardım aldık"

Ayrıca Muhtar Yücel, "Yangın esnasında çevre ve komşu köylerden yardımcı oldular Allah razı olsun. Çevre illerden itfaiyelerden yardım aldık. Ankara, Denizli ve Afyon gibi illerden yardım aldık. Buradaki madenimizin iş makinelerinden, söndürme araçlarından yardım aldık. Çok yardımcı olan oldu sağ olsunlar. Emeği geçen herkesten de Allah razı olsun. Ağaçlandırma konusunda kaymakamımız, Orman Bölge Müdürlüğümüz bunun üstünde duruyorlar. Yangından bu yana her gün buradalar" ifadelerini kullandı.

"Yangın konusunda elimizden geldiği kadar vatandaşları uyardık"

Yapıldak Mahallesi İhtiyar Heyetinden Ramazan Karaca ise, yangın esnasında herkesin elinden geldiğince yardımcı olduğunu belirterek, "Şehrimiz, Orman Bölge Müdürlüğü İşletmesi, memuru, amiri herkes elinden geldiği kadar gerekeni yapmaya çalışıyor hepsinden Allah razı olsun. Çok faydaları, çok yardımları oldu. İlk etapta, yangın söndükten sonraki süreçte damga işi yapıldı. Ağaçlara damgalama işi yapıldı. Burayı temizleyip, en kısa zamanda tekrar yeşillendirecekler. Yangın konusunda elimizden geldiği kadar vatandaşları uyardık. Biz insanlara; 'Arkadaşlar bu yangın riski olan bu tür yerlere gidilmesin, attığınız ateşe, sigara izmaritine, cam şişeye dahi dikkat edin' diye söyledik. Ormana sahip oldun bunlar atılmasın dedik. İnşallah olmaz. Burası zaten piknik alanı olacak yer değil. Burada insanların pikniğe gelme şansı yok gibi çünkü burada yeşil alan ve su yok" dedi.