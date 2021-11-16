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ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN EVLER YENİLENDİ - Son Dakika

ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN EVLER YENİLENDİ

16.11.2021 11:55

OSMANİYE'de 28 Temmuz'da meydana gelen orman yangınında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, devlet desteğiyle yenilenen evlerine kavuştu.

OSMANİYE'de 28 Temmuz'da meydana gelen orman yangınında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, devlet desteğiyle yenilenen evlerine kavuştu.

Merkeze bağlı Kazmaca Köyü Tülüce mevkisinde ve Kadirli ilçesi Karatepe Köyü'nde 28 Temmuz'da meydana gelen orman yangınlarında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Devlet desteğiyle kısa sürede yeni evler inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşları ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Vali Yılmaz'ın ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy da yer aldı. Vali Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Mesut Ovalı'dan bilgi aldı.

VATANDAŞTAN ÜCRET TALEP EDİLMEDİ

Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kazmaca Köyü'nde yanan bir evimiz yaklaşık 2 ayda bitirildi ve teslim edildi. Karatepe Köyü'nde tamamen yanan iki evimiz vardı, evlerimiz yapıldı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmeden Devletimizin imkanları ve hayırseverlerimizin destekleri ile evlerimiz tamamlandı. Yeter ki cana gelmesin, hepsi karşılanır. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız dedi.

Memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar ise Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN EVLER YENİLENDİ
ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN EVLER YENİLENDİ
ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN EVLER YENİLENDİ
ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN EVLER YENİLENDİ

Erdinç Yılmaz, Karatepe, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN EVLER YENİLENDİ - Son Dakika


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