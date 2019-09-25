Son Dakika Haberleri: Orman yangınındaki kundaklama iddiasına tutuklama
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Orman yangınındaki kundaklama iddiasına tutuklama

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan orman yangınına ilişkin kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Orman yangınındaki kundaklama iddiasına tutuklama, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan orman yangınına ilişkin kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önceki gün, Dilekkaya Mahallesi'ndeki Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, yangından sonra antik kent çevresinden çıkarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesine kaçtığı belirlenen 2 şüpheli, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:22 Kaynak: AA
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