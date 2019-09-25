Orman yangınındaki kundaklama iddiasına tutuklama

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün, Dilekkaya Mahallesi'ndeki Anavarza Antik Kenti çevresinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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